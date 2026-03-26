لإنهاء خيبات المونديال.. ألمانيا تعوّل على الجماعية وتألق البايرن

يعول المنتخب الألماني الأول لكرة القدم على قوة المجموعة بدلًا من الاعتماد على المواهب الفردية من أجل طي الخيبات المونديالية بعد أن كانت بلا روح منذ فوزها الأخير بلقب 2014 على حساب الأرجنتين.

ويستعد أبطال العالم أربع مرات لخوض آخر مبارياتهم التجريبية قبل مونديال 2026 بمواجهة سويسرا الجمعة، قبل أن تستضيف غانا بعدها بثلاثة أيام، فيما تختتم السلسلة أمام فنلندا والولايات المتحدة في يونيو المقبل.

اكتسبت ألمانيا بفضل عقود من النجاحات على أكبر المسارح، لقب «فريق البطولات»، لكن هذا الإرث تلقّى ضربة قوية مع الخروج من دور المجموعات في مونديالي 2018 و2022.

ورغم امتلاك المنتخب عددًا من المواهب الفردية البارزة في أفضل الأندية الأوروبية، فإن جودة التشكيلة لا تزال أقل من نظيراتها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية من الناحية الفردية.

غير أنّ يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب، وباختياره مجموعة أساسية من لاعبي بايرن ميونيخ، الذي قدم موسمًا استثنائيًا، يرى أنّ تشكيلته تملك مرونة وانسجامًا قادرين على صناعة النجاح في كأس العالم.

وقال في تصريحات صحافية: «إذا كان لديك أفضل فريق في العالم، يمكنك فقط أن تلعب بطريقتك.. لدينا فريق جيّد جدًا، لكن لم نملكه خلال يورو 2024 أو العام الماضي. يجب أن نصل إلى مستوى من التنوع يسمح لنا بمساعدتنا على تقديم أداء جيّد للغاية».

وكما هو حال أفضل نسخ ألمانيا الحديثة، تضم التشكيلة الحالية نواة صلبة من لاعبي بايرن، إذ اختار ناجلسمان سبعة لاعبين من النادي البافاري، وهو العدد الأكبر الذي يستدعيه منذ توليه المنصب.

وكان من المفترض أن يرتفع العدد إلى ثمانية، لكن جمال موسيالا استُبعد لمواصلة تعافيه من الإصابة، مع احتفاظ المنتخب بالقميص رقم 10 بانتظاره.

ومنذ توليه تدريب المنتخب عام 2023، اعتمد ناجلسمان على جاهزية اللاعبين لا على أسمائهم، مؤكدًا ضرورة بناء فريق منسجم يضم لاعبين مستعدين للعمل، وليس بالضرورة أفضل الأفراد.

واعتمد ناجلسمان في الآونة الأخيرة على نجوم باير ليفركوزن المتوّجين بثنائية موسم 2023-2024، وعلى لاعبي شتوتجارت المتألقين والفائزين بالكأس.

وبعد أعوام من أداء أقل من الذي يقدمه عادة، عاد بايرن إلى مستواه الموسم الجاري، إذ حقق 36 انتصارًا وخسر مرتين فقط في 42 مباراة بجميع المسابقات.

وقال جوشوا كيميتش قائد المنتخب الثلاثاء إنه سعيد برؤية هذا العدد الكبير من زملائه في البايرن ضمن التشكيلة، مضيفًا :«يساعد وجود العديد من لاعبي فريقي المنتخب، لأننا آلة تعمل بسلاسة ونتدرب معا يوميًا.. لدينا آليات معينة».

وتكتمل نواة بايرن بثلاثي هجومي من الدوري الإنجليزي: كاي هافيرتس «أرسنال» وفلوريان فيرتز «ليفربول» ونيك فولتيماده «نيوكاسل»، إلى جانب مهاجم شتوتجارت المتألق دنيز أونداف الذي سجل 18 هدفًا في 23 مباراة بالدوري الموسم الجاري.

ويجسّد هافيرتز الذي غالبًا ما يشركه ناجلسمان مهاجمًا، نمط المرونة المطلوبة. وقال الأربعاء: «أشعر بالراحة في كل المراكز الهجومية. أنا متعدد الاستخدامات، وقد لعبت في مراكز مختلفة مع المنتخب وأرسنال».

وكحال لاعبي بايرن، يعيش هافيرتز موسمًا ممتازََا مع أرسنال، متصدر الدوري بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة.

وأثنى هافيرتز على الأجواء داخل المعسكر قائلًا إن ألمانيا ستستغل تجريبيتي مارس لوضع اللمسات الأخيرة على ما أصبح بالفعل مجموعة قوية، معتبرًا أن روح الفريق هي العنصر الأهم، ولا يمكن لأي فريق أن ينجح من دون انسجام.«نحن على الطريق الصحيح. لدينا لاعبون جدد، لكنهم لم يحتاجوا إلى وقت للتأقلم».

وتابع: «سنستغل الأسبوع الجاري لإعداد الجميع تمامًا للمرحلة الحاسمة.. سنبذل كل ما في وسعنا لنكون وحدة متماسكة. هذا أمر مهم جدًا في كأس العالم، وأنا واثق جدًا من أننا سننجح».