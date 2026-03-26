رينارد.. لا انتصارات أمام مصر

يواجه الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مصر للمرة الرابعة، باحثًا عن تذوق طعم الفوز بعد تعادل وهزيمتين.

وعلى ملعب «الإنماء» في جدة، يتواجه المنتخبان تجريبيًا، مساء الجمعة، ضمن تحضيراتهما لكأس العالم 2026.

وسبق لرينارد مواجهة مصر مع منتخبين مختلفين، بواقع مرتين وهو يقود زامبيا، ومرة واحدة عندما كان يدرب المغرب.

وجاءت مباراتاه مع زامبيا أمام مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2010.

واستطاع انتزاع نقطة من المباراة الأولى على ملعب القاهرة الدولي، بالتعادل 1ـ1، بينما خسر اللقاء الثاني على أرض زامبيا بهدف دون رد.

أمّا مباراته برفقة المغرب أمام «الفراعنة» فلُعبت ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا 2017، التي استضافتها الجابون.

وخسر «أسود الأطلس» المباراة بهدف محمود عبد المنعم «كهربا» على ملعب بورت جنتيل.