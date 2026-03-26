«الكيك بوكسينج» يطلق أولى بطولات المناطق

أطلق الاتحاد السعودي للملاكمة والركل «الكيك بوكسينج» أولى بطولاته على مستوى المناطق، ضمن خطته لتوسيع قاعدة الممارسين وتطوير المواهب في مختلف أنحاء السعودية، وإيجاد بيئة تنافسية تُمكّن اللاعبين من تطوير مهاراتهم.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» تهدف البطولة أيضًا إلى دعم المنتخبات الوطنية بعناصر جديدة قادرة على تمثيل السعودية في المحافل الدولية.

وتنطلق أولى هذه البطولات تحت مسمى بطولة منطقة مكة المكرمة للفئات العمرية خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل المقبل بمحافظة جدة على صالة نادي البطل، وتستهدف الفئات السنية المختلفة.

وأكّد أحمد الطويان رئيس الاتحاد السعودي للعبة أن إطلاق بطولات المناطق يُعد خطوة إستراتيجية مهمة، مبينًا أن الاتحاد يعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى بناء قاعدة قوية من اللاعبين في مختلف الأعمار.