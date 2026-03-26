سيدات النصر يحسمن لقب الممتاز برباعية الهلال

حسم فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات لقب الدوري الممتاز للمرة الرابعة تواليًا، وقبل جولتين على النهاية بتغلُّبه على الهلال 4ـ1 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب كلية العناية الطبية ضمن منافسات الجولة الـ 12 من البطولة، الخميس.

وكرَّر فريق سيدات النصر سيناريو الموسم الماضي عندما حسم لقب البطولة بالعلامة الكاملة، وقبل جولتين على نهايتها بفوزه وقتها على الأهلي 3ـ1.

ورفع النصر رصيده إلى 33 نقطةً متصدرًا جدول الترتيب دون خسارةٍ، فيما بقي الهلال عند 19 نقطةً في المركز الخامس.

وأنهى الأصفر شوط المباراة الأول متقدمًا بهدفَي البرازيلية ماريا إدواردا عند الدقيقة 7، والتنزانية كلارا لوفانجا.

وفي الشوط الثاني، عادت كلارا وسجلت الهدف الشخصي الثاني لها والثالث لفريقها عند الدقيقة 47، وبعدها بثماني دقائق أضافت الرابع «الثالث لها هاتريك»، بينما قلَّصت غزلان الفارق للهلال بهدفٍ وحيدٍ، لتنتهي المواجهة بفوز النصر.