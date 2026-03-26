سفير صربيا يزور الأخضر

زار دراجان بيزينيتش سفير صربيا في الرياض، مقر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قبل سفره إلى صربيا لمواجهة المنتخب الصربي، الثلاثاء، تجريبيا في بلجراد.

واستقبل ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السفير الصربي الذي عبر عن سعادته بهذه الزيارة التي تسبق المواجهة الرسمية الأولى بين المنتخبين.

وقال السفير الصربي في حديثه مع لاعبي الأخضر: «أنا ممتن للفرصة التي أتاحها لي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، للقاء بكم قبل مغادرتكم إلى صربيا. إن خوض هذه المباراة للمرة الأولى مهم جداً في تاريخ كرة القدم لدينا، وستتفاجأون بمدى معرفة الجماهير في صربيا بكرة القدم في السعودية، وهو دليل آخر على مدى نجاح جهود السعودية لتصبح نقطة مهمة على خريطة كرة القدم العالمية».

وأضاف السفير: «ساهم في ذلك أيضاً وجود بعض من أبرز لاعبينا الذين يلعبون أو لعبوا في الدوري السعودي للمحترفين مثل ميتروفيتش، وسيرجي سافيتش، ورايكوفيتش. إن ربع لاعبي المنتخب الصربي ينشطون في الدوري السعودي، وهذا ما يجعل الأمر مميزاً على مستوى العالم، كما أن زيارتكم إلى صربيا تمثل في الوقت ذاته دافعاً مهماً لنا لضمان المشاركة في كأس العالم لكرة القدم، التي ستُقام في السعودية عام 2034، وآمل أن نجتمع جميعاً هناك، حين تصبح السعودية بلا شك مركزاً لكرة القدم العالمية».

وفي ختام المناسبة، قدّم ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قميص المنتخب السعودي موقعاً من جميع اللاعبين للسفير.