ناجلسمان: الغيابات محبطة.. والفوز ليس مهما

يخوض المنتخب الألماني الأول لكرة القدم تحضيراته لمنافسات كأس العالم 2026، الجمعة أمام سويسرا، وسط غياب عدد من اللاعبين للإصابة.

وتفتقد ألمانيا عددًا من اللاعبين، منهم جمال موسيالا وفيلكس نميشا وألكسندر بافلوفيتش وغيرهم، وكذلك جهود حارس المرمى يوناس أوربيخ الذي انسحب من المعسكر في وقت سابق الخميس وسيغيب عن مباراتي سويسرا وغانا، يوم الإثنين، بسبب إصابة طفيفة في الركبة.

وقال يوليان ناجلسمان في مؤتمر صحافي الخميس: «لدينا بعض اللاعبين الغائبين، نعم هذا أمر محبط بعض الشيء، لكن لدينا فريق جيد. لدينا العديد من اللاعبين القادرين على إثبات أنفسهم».

وتضع ألمانيا هدف الفوز بكأس العالم نصب أعينها بعد خروجها المفاجئ من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022، إذ تتطلع إلى استعادة سمعتها كقوة كروية عالمية عبر النسخة المقررة في المكسيك والولايات المتحدة وكندا في الفترة ما بين 11 يونيو و19 يوليو المقبلين.

وأوضح ناجلسمان: «أريد أن يقدم المنتخب أداء متماسكًا وثابتًا وشجاعًا، بغض النظر عن النتيجة.. ما يهم هو كيف سنؤدي. ولاتخاذ الخطوات التالية. لا أتوقع أن ينجح كل شيء. لكنني لا أريد أن نمر بهذه المراحل من الأداء الجيد والسيئ خلال المباراة».

وطلبت سويسرا، التي تأهلت أيضًا للمونديال، السماح بإجراء 11 تبديلًا يوم الجمعة ضمن عملية اختبار اللاعبين قبل البطولة.

لكن ناجلسمان، ذكر أنه ليس من مؤيدي هذه الفكرة لكنها جاءت من الجانب السويسري، ولا أجد أي مشكلة في ذلك، إلا أنه لا يتوقع أن يجري هذه التبديلات كلها في المباراة.

وأوقعت قرعة كأس العالم ألمانيا، التي لم تصل إلى نهائي أي بطولة كبرى منذ فوزها بكأس العالم للمرة الرابعة في 2014 في البرازيل، في المجموعة الخامسة مع الإكوادور وكوراساو وكوت ديفوار.

أمام سويسرا فتلعب مبارياتها ضمن المجموعة الثانية مع قطر وكندا، وسينضم إليهم منتخب يتأهل من الملحق.