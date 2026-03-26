مبلغ التأمين يمنع مدرب ولاعبي الهند من الملعب

منعت بلدية مدينة كوتشي في ولاية كيرلا الهندية خالد جميل، مدرب المنتخب الهندي الأول لكرة القدم، وعددًا من اللاعبين، الخميس، من دخول الملعب الذي يستضيف المباراة أمام هونج كونج ضمن تصفيات كأس آسيا 2027، ما تسبَّب في إلغاء المؤتمر الصحافي قبل انطلاقها.

وذكرت وكالة «بي تي آي» نقلًا عن مسؤولٍ في الاتحاد الهندي لكرة القدم، أن المؤتمر الصحافي ألغي لأن اتحاد ولاية كيرالا لم يدفع وديعةَ تأمينٍ إلزاميةً لسلطات المدينة المالكة لملعب جواهر لال نهرو في كوتشي.

وأعلن الاتحاد الهندي في بيانٍ، أن مباراة الثلاثاء يجب أن تُجرى كما هو مخطَّطٌ لها. وكتب عبر منصة «إكس»: «لدينا ثقةٌ كاملةٌ بأن اتحاد كرة القدم في ولاية كيرالا سيكمل الإجراءات الرسمية مع السلطات المحلية».

وكان الاتحاد الهندي تعرَّض لانتقاداتٍ بعد إرسال قمصانٍ بمقاساتٍ أصغر من المطلوب إلى منتخب السيدات خلال مشاركته في كأس آسيا للسيدات، في وقتٍ سابقٍ من الشهر الجاري ما دفع الموظفين إلى الإسراع في تصنيع الأطقم محليًّا.

وفقدَ منتخب الرجال فرصته في بلوغ كأس آسيا 2027 بعد أن تذيَّل المجموعة الثالثة في المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى البطولة التي ستنظَّم في السعودية.