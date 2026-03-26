النصر والعُلا إلى نهائي السلة

تأهل فريقا النصر والعُلا إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة السلة، بعدما تغلب الأول على ضيفه الاتحاد ، وتخطى الثاني عقبة الأهلي، ضمن نصف نهائي البطولة، الخميس.

وعلى ملعبه في الرياض تفوق الفريق العاصمي على نظيره الجداوي بفارق 11 نقطة بعدما فاز عليه بنتيجة 90-79 محافظًا على تقدمه في الشوط الأول 41-29.

وعلى صالة المدينة المنورة تغلب حقق العلا انتصارًا صعبًا على الأهلي 97-94 في مباراة لم تخلُ من ندية وإثارة حتى لحظاتها الأخيرة التي شهدت تقلبات في النتيجة.

يذكر أن الأهلي توج باللقب في موسم 2024-2025 بعد تغلبه على نظيره الاتحاد بنتيجة 80-78 في المباراة النهائية التي جرت في جدة في مايو 2025، ليحصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.