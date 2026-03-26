تزامنا مع مواجهة مصر.. الأخضر «ب» يتدرب

تتواصل تدريبات المنتخب السعودي «ب» لكرة القدم، مساء الجمعة، عكس نظيره الأول، الذي يتوقف لمواجهة مصر في مباراةٍ تجريبيةٍ تحضيرًا لكأس العالم.

وحسبَ الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم، يؤدي الأخضر «ب» حصةً تدريبيةً مغلقةً على أحد الملاعب الرديفة لملعب «الإنماء» في يوم المباراة.

ويستضيف ملعب «الإنماء» الرئيس المباراة التي يخوضها المنتخبان السعودي والمصري تحضيرًا لكأس العالم 2026.

وأدى منتخب «ب» تدريباته، مساء الخميس، تحت إشراف الإيطالي لويجي دي بياجّو، مدرب فئة تحت 23 عامًا.

وتكلَّف دي بياجو بتدريب ذلك المنتخب، الذي يخوض برفقة نظيره الأول معسكرين متزامنين ضمن التحضيرات المونديالية.

وبدأت التدريبات بالإحماء، تلاها تمرينُ استحواذ الكرة، ثم تمارينُ تكتيكيةٌ متنوِّعةٌ، قبل الختام بمناورةٍ على ثلثي مساحة الملعب.