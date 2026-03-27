تقييد سفر المنتخبات والفرق الإيرانية

نقلت وسائل إعلامٍ عربية وإقليمية، مساء الخميس، أن وزارة الرياضة الإيرانية قررت حظر إيفاد الفرق والمنتخبات إلى ما عدّتها «دولًا معادية».

وذكرت مجموعة قنوات «بي إن سبورتس»، الرياضية التلفزيونية القطرية، أن وزارة الرياضة الإيرانية حظرت على المنتخبات والأندية السفر إلى الدول «التي تعتبرها معادية» حتى إشعار آخر.

وأضافت «بي إن سبورتس» الإخبارية، عبر حسابها على منصة «إكس»، أن الوزارة ألزمت اتحاد كرة القدم والأندية بإخطار الاتحاد الآسيوي للكرة بالقرار، لتغيير أماكن إجراء المباريات.

وبثّت قنوات ووسائل إعلام أخرى الخبر ذاته، عبر حساباتها على «إكس»، نقلًا عن وكالة أنباء إيرنا الإيرانية.

وتأهل المنتخب الإيراني إلى كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا الصيف المقبل ويخوضها 48 منتخبًا.

ووضعت القرعة المونديالية منتخب إيران، المتأهل عن قارة آسيا، في المجموعة السابعة، إلى جانب بلجيكا ومصر ونيوزيلندا.