راموس يقترب من الاستحواذ على إشبيلية

اقترب النجم الإسباني الدولي السابق سيرخيو راموس، من الاستحواذ على ناديه السابق إشبيلية، حيث أبدت المجموعة التي يقودها رغبتها في شراء الملكية.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أنه بعد إقالة المدرب الأرجنتيني ماتياس ألميدا، عقب الخسارة أمام فالنسيا وتعيين لويس جارسيا بالازا بدلًا منه، حدثت تطورات أخرى على المستوى الإداري للنادي، وذلك في ظل اقتراب عملية البيع من النهاية.

وأضافت أن يوم الجمعة سيكون حاسمًا لشركة «فايف إلفين كابيتال» لتقييم الوضع المالي للنادي، مشيرة إلى أنها قاربت على الانتهاء.

وأوضحت أن الوقت بات مناسبًا الآن للتحدث بشأن الأمر وتعديل العرض المقدم للنادي والذي يقدر بمبلغ 450 مليون يورو، وهو أمر مرهون بتصفية ديون النادي.

وتابعت أن الأمور تسير وفقًا للخطة الموضوعة، مشيرة إلى أن الإيجابية تسود الأجواء وأن المجموعة التي يقودها راموس هي أولى الجهات الراغبة في شراء النادي، وذلك بعد نهاية الفترة المحددة لتقديم العطاءات.

وكان راموس قد بدأ مسيرته في إشبيلية قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد 2005 ولعب في صفوفه حتى 2021 حينما انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم عاد بعد ذلك لمدة موسم واحد إلى فريقه الأم قبل أن ينهي مسيرته مع مونتيري المكسيكي العام الماضي.