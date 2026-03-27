الصحفي ومسعود يدعمان الأخضر.. والإصابة تداهم الحربي

عزَّز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم صفوفه، عشية مباراته التجريبية مع مصر، بالجناح مروان الصحفي، وزميله نايف مسعود، لاعب الوسط، قادمين من الأخضر «ب».

وأشار الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم إلى استدعاء الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب الأول، الثنائي من معسكر الأخضر «ب»، وإشراكه لهما في التدريبات، مساء الخميس، تحضيرًا لمواجهة مصر، الجمعة، ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2026.

من جهته، لم يستطع المدافع متعب الحربي إكمال الحصة التدريبية، بعد تعرّضه لإصابة في مفصل الكاحل.

وأصيب الحربي بعد انضمامه إلى التدريبات بيوم واحد، قادمًا من الأخضر «ب» أيضًا.

ومنذ بدء التجمع الحالي، نقل رينارد 4 لاعبين من معسكر الأخضر «ب» إلى تدريبات المنتخب الأول، أولهم المدافع علي لاجامي، ثم الحربي، والصحفي، ومسعود.

ويجري المنتخبان معسكرين متزامنين في جدة، بدءًا من 22 مارس الجاري، وحتى نهاية الشهر، داخل منشأة ملعب الإنماء.

ويؤدي منتخب «ب» تدريباته بقيادة الإيطالي لويجي دي بياجّو، مدرب فئة تحت 23 عامًا، وتحت إشراف وبحضور رينارد.

وتضمن التدريب الأخير للمنتخب الأول تمارين الإحماء والاستحواذ، وأخيرًا مناورة على نصف مساحة الملعب.