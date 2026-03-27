سيدات النصر يلامسن قياسي تشيلسي

اقترب فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات من معادلة الرقم القياسي لنظيره في تشيلسي بالفوز خمسة مواسم متتالية بلقب الدوري بعد حسمه بطولة الدوري الممتاز بالفوز برباعية على الهلال، الخميس.

وسبق لتشيلسي أن تُوِّج ببطولة الدوري الإنجليزي للسيدات خمسة مواسم على التوالي «2019ـ2020، 2020ـ2021، 2021ـ2022، 2022ـ2023، 2023ـ2024».

ويتفوق الفريق النصراوي على نظيره الإنجليزي بهيمنته على بطولة الدوري الممتاز السعودي منذ انطلاقته «أربع نسخ»، فيما حقق «البلوز» البطولة بعد خمسة مواسم من انطلاقته، حيث فاز أرسنال بالنسخة الأولى موسم 2011ـ2012 بعدما أسس الدوري في 2010.

وحسم النصر لقب الدوري في 14 مباراةً كما فعل تشيلسي في الدوري الإنجليزي موسم 2015 بمشاركة ثمانية فرقٍ، وهو القائم الآن في الدوري الممتاز السعودي، ليصيح الفريقان أول فرق السيدات تتويجًا بلقب الدوري في أربع نسخٍ على التوالي.