جيسوس يستعين بالفئات السنية على تجربة الأنوار

استدعى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، 5 لاعبين من الفئات السنية «تحت 21 عامًا»، فيما شهِد التدريب الجماعي للفريق، مساء الخميس، مشاركة جزئية للجناح السنغالي ساديو ماني، العائد من إصابة في مفصل القدم.

وطبقًا لمصادر «الرياضية»، استدعى المدرب البرتغالي كلًّا من وليد صابر، مبارك الدوسري، يوسف الطحان، حمزة سالم، وأبكر خبراني، من أجل تعزيز خياراته من اللاعبين في المباراة التجريبية المقرّرة ضد الأنوار «درجة أولى»، مساء الجمعة في الرياض، ضمن تحضيرات الفريق الأصفر قبل استئناف دوري روشن السعودي.

ووفق المصادر عينها، يميل جيسوس إلى إراحة بعض العناصر الأساسية بإبعادهم عن المباراة، من بينهم ماني، والنجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو، الذي عاد إلى النادي الأربعاء بعد تعافيه من إصابة عضلية.

واستأنف رونالدو، الخميس، تنفيذ برنامجه الإعدادي والتأهيلي الذي أُعِّدَ له تمهيدًا لعودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، فيما لَزِم الثنائي المصاب الجناح عبد الرحمن غريب والمدافع الإسباني إينيجو مارتينيز عيادة النادي. واستمر غريب، الذي اشتكى أخيرًا من آلامٍ في الظهر، ومارتينيز، الذي أصيب بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية قبل فترة التوقّف، في تنفيذ برنامجيهما العلاجيين.