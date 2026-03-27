عودة بولندية تبدد حلم ميتاي المونديالي

تبددت أحلام منتخب ألبانيا الأول لكرة القدم في خوض منافسات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعدما خسِر 1ـ2 من نظيره البولندي، مساء الخميس في وارسو، ضمن الملحق الأوروبي المؤهل لأكبر محفل كروي عالمي.

ولعِب الألباني ماريو ميتاي، ظهير فريق الاتحاد السعودي، المباراة كاملةً، وتلقى بطاقة صفراء عند الدقيقة 35.

وتقدم الضيوف بهدفٍ أحرزه الجناح آربر خوجة في الدقيقة 42. وفي الشوط الثاني، رد البولنديون وقلبوا النتيجة وسط أنصارهم. وسجّل النجم الكبير روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، هدف التعادل في الدقيقة 63. بعدها بـ 10 دقائق، وضع بيوتر زيلينسكي، لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي، اسمه على هدف الفوز.

بذلك، تأهل أصحاب الأرض إلى المرحلة الحاسمة، وينتقلون إلى السويد لمواجهة منتخبها، الثلاثاء في مدينة سولنا، للتصارع على بطاقة واحدة مؤهلة إلى المونديال.

ولعِب ميتاي «22 عامًا» مع منتخب بلاده مباراةً ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، وخمسًا ضمن التصفيات الجارية قبل الصعود إلى الملحق.