بمشاركة ريتيجي.. إيطاليا تخطف بطاقة النهائي

تأهل المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم إلى نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2026، بتغلّبه الخميس على ضيفه أيرلندا الشمالية بهدفين نظيفين، ليفرض موعدًا الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة المؤهلة إلى المونديال مع البوسنة والهرسك التي تغلبت 4-2 بركلات الترجيح على ويلز بعد التعادل 1-1.

وفي ملعب «أتليتي أزوري» في مدينة بيرجامو نجحت إيطاليا في عبور إيرلندا الشمالية بتوقيع ساندرو تونالي لاعب وسط نيوكاسل الإنجليزي «56» ومويس كين مهاجم فيورنتينا «80» لتعزز فرصتها في بلوغ النهائيات التي غابت عنها النسختين الأخيرتين.

وبدأ المنتخب الإيطالي المواجهة ضاغطًا كما كان متوقعًا، ولاحت أمامه في الدقائق العشر الأولى ثلاث فرص حملت توقيع تونالي وفيديريكو ديماركو مدافع إنتر ميلان، فجانبت رأسية الأول القائم الأيمن «5»، فيما تصدّى الحارس بيرس تشارلز لمحاولتَي الثاني «6 و7».

لكن المنتخب تراجع بعد ذلك وعجزوا عن تشكيل أي خطورة تُذكر على مرمى تشارلز حتى نهاية الشوط الأول.

وبدا المنتخب الأزرق أكثر نشاطًا وعزمًا وإصرارًا في الشوط الثاني، فسدّد كين بيمناه كرة أرضية زاحفة حوّلها تشارلز إلى ركنية وأضاع ماتيو ريتيجي مهاجم القادسية السعودي فرصة انفراد بالمرمى.

لكن تونالي أعاد البسمة للجمهور عندما سدد كرة زاحفة بيمناه من على مشارف منطقة الجزاء، استقرت في الزاوية اليمنى معلنة الهدف الأول لإيطاليا «56».

ولعب المهاجم بيو إيسبوزيتو، الذي نزل بديلًا لريتيجي في الدقيقة 65، رأسية من مسافة قريبة، أنقذها قائد الضيوف تراي هيوم قبل عبورها إلى داخل الشباك «73».

وأنهى كين الأمور بتسديدة أرضية زاحفة بيسراه من داخل منطقة الجزاء، أسكنها الزاوية اليسرى «80».