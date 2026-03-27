دودا يودع المونديال.. كوسوفو تضرب سلوفاكيا برباعية

نجح المنتخب الكوسوفي الأول لكرة القدم في قلب تأخره مرتين أمام نظيره ومضيفه السلوفاكي لينهي مباراتهما الخميس في قبل نهائي الملحق فائزًا 4-3، ويفرض موعدًا الثلاثاء المقبل أمام تركيا التي تغلبت بدورها على رومانيا بهدف دون رد.

ولم تبدأ كوسوفا ممارسة كرة القدم على الصعيد الدولي إلا منذ عام 2014 ولم تتأهل قط إلى أي بطولة كبرى، لكنها أصبحت الآن على بعد مباراة واحدة من حجز مكان لها في النهائيات التي ستجرى في كندا والمكسيك والولايات المتحدة بدءًا من يونيو المقبل.

وستستضيف كوسوفو منافستها تركيا في بريشتينا الثلاثاء للتنافس على مكان ضمن المجموعة الرابعة في كأس العالم حيث تنتظرها أستراليا وباراجواي والولايات المتحدة.

تقدمت سلوفاكيا، التي شارك في صفوفها أوندري دودا لاعب وسط الاتفاق السعودي أساسيًا، في الدقيقة السادسة بهدف سجله الظهير مارتن فالينت برأسه من ركلة ركنية، لكن كوسوفو أدركت التعادل من أول محاولة لها على المرمى بفضل لمسة من فيلدين هودزا.

وعادت سلوفاكيا، التي كانت مشاركتها الوحيدة السابقة في كأس العالم 2010، للتقدم مع نهاية الشوط الأول عندما تجاوزت ركلة حرة من لوكاس هاراسلين من ناحية الجناح الأيسر الجميع لتسكن الشباك.

ولم يستغرق الأمر سوى 60 ثانية من بداية الشوط الثاني حتى تعادلت كوسوفو مرة أخرى بتوقيع فيسنيك أصلاني، قبل أن تتسلل ركلة حرة من فلورن موسليا نحو المرمى عند القائم القريب لتتقدم كوسوفو 3-2 بحلول ساعة من بداية المباراة.

وسجل كريشناك حاجريزي الهدف الرابع لكوسوفو من مسافة قريبة، مستغلًا كرة شاردة في الدقيقة 72، وحافظ المنتخب على تقدمه حتى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما منح ديفيد ستريليك سلوفاكيا بصيص أمل لم يدم طويلًا قبل أن تؤكد صفارة النهاية وداعه للملحق.