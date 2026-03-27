قبل المونديال.. الإكوادور تطالب بشطب طرد كاسيدو

يأمل الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم أن يسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للاعب الوسط الموقوف مويسيس كايسيدو بالمشاركة في المباراة الافتتاحية للمنتخب في كأس العالم 2026.

وقال سيباستيان بيكاسيسي مدرب الإكوادور الخميس، إنه سيكون من المنصف تعرّض لاعب تشيلسي الإنجليزي للطرد بعد نيله بطاقتين صفراوين خلال الفوز على الأرجنتين 1-0 في سبتمبر 2025 ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية، ما يعني أنه سيغيب عن مواجهة كوت ديفوار في المونديال يوم 14 يونيو المقبل، ما دفع الاتحاد المحلي، وبحسب تقارير إعلامية، للطلب من «فيفا» بشطب الإيقاف.

وأوضح بيكاسيسي في مؤتمر صحافي الخميس: «إذا لعب كايسيدو في المباراة الافتتاحية سأكون سعيدًا، فالمرء يرغب دائمًا بوجود لاعبين يمتلكون تلك القيادة والحضور».

وأضاف: «قلت دائمًا إني أعتقد أنه من الممكن إلغاء العقوبة، لأنني أعرف كيف يعمل فيفا وأن الأشخاص فيه يفكرون بكرة القدم، فقد كنت دائمًا واثقًا من إمكانية حدوث ذلك. سنرى إن كانت حدسي صادقًا».

ورأى المدرب أنه سيكون القرار الصائب السماح للاعب البالغ 24 عامًا بالمشاركة: «لا أعرف مدى قرب أو بعد ذلك.. لكن آمل في أن يحدث، لأني أعتقد أنه أمر عادل» مشيرًا إلى أن البطاقة الحمراء كانت ظالمة.

واستطرد: «من الأفضل، في مثل هذه الحالات، أن تُحتسب العقوبة في حملة التصفيات التالية، فهذا منطقي تمامًا ومن باب الحس السليم».

وأنهت الإكوادور التصفيات في المركز الثاني في المجموعة المشتركة، لتبلغ كأس العالم للمرة الثانية تواليًا. ويلتقي المنتخب، صاحب المركز الرابع في مونديال 2022، تجريبيًا الجمعة بمدريد، علمًا أن «أسود الأطلس» أصبحوا أول منتخب إفريقي يبلغ نصف النهائي.