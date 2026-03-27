إيبانيز واجه ثيو.. فرنسا تهز البرازيل بعشرة

تغلب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم على نظيره البرازيلي بنتيجة 2ـ1، الخميس، في مباراة تجريبية شهدت مواجهة خاصة بين روجر إيبانيز، مدافع «راقصي السامبا» المحترف مع الأهلي، وثيو هيرنانديز، ظهير أيسر «الديوك» والهلال.

وجرت المباراة على ملعب جيليت متعدد الاستخدام في ولاية ماساتشوسيتس الأمريكية.

وحقق المنتخب الفرنسي الانتصار، على الرغم من لعبه منقوصًا منذ الدقيقة 55، بعد طرد مدافعه دايوت أوباميكانو ببطاقة حمراء مباشرة، بسبب عرقلته ويسلي، ظهير أيمن البرازيل، في وضعية انفراد.

وسجّل هدفي «الديوك» المهاجمان كيليان مبابي وهوجو إيكيتيكي في الدقيقتين 32 و65.

أمّا هدف البرازيلي الوحيد فجاء عن طريق المدافع بريمير في الدقيقة 78.

ووصل مبابي ⁠إلى ⁠56 هدفًا مع فرنسا، وبات بحاجة إلى تسجيل هدف واحد إضافي ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب، بالتساوي مع أوليفييه جيرو.

وتضمنت قائمة البرازيل في المباراة 3 لاعبين من دوري روشن السعودي، أحدهم إيبانيز، إلى جانب بينتو ماتيوس، حارس مرمى النصر، وفابينيو، لاعب وسط الاتحاد.

ودخل إيبانيز الملعب في الدقيقة 71 بدلًا من ويسلي، ونال بطاقة صفراء بعد دخوله بعشر دقائق، بينما اكتفى فابينيو وبينتو بمتابعة المباراة على مقاعد الاحتياط.

على الطرف الآخر، لعب ثيو هيرنانديز المباراة كاملة شاغلًا مركز الظهير الأيسر.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم، الذي تلعب فيه البرازيل ضمن المجموعة الثالثة بجانب المغرب وهايتي وإسكتلندا، بينما تقع فرنسا ضمن المجموعة التاسعة إلى جوار السنغال والنرويج، ومنتخب سيتحدد عبر الملحق.