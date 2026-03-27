النصر يتمسك بالآسيوية

تتمسَّك إدارة شركة النصر بإكمال المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2 على الرغم من منح الاتحاد القاري نادي الوصل الإماراتي حق استضافة دورَي ربع النهائي ونصف النهائي، وفقًا لما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وتضع إدارة النادي العاصمي البطولة هدفًا ثانيًا في الموسم بعد دوري روشن السعودي. وتواصل الإدارة النصراوية التجهيزات للمشاركة القارية بصورة طبيعية مع العمل على ترتيب برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع ارتباطاته المحلية والآسيوية.

وفي هذا الإطار، تتَّجه رابطة الدوري السعودي للمحترفين إلى تعديل موعد مباراتين للنصر، خلال أبريل المقبل، بسبب مشاركة الفريق في البطولة القارية، وفقًا لما نشره حساب «الرياضية عاجل» في منصة «إكس»، الخميس.

ويحلُّ النصر، متصدر دوري روشن السعودي، ضيفًا على الأخدود، 11 أبريل، ضمن الجولة الـ 28 من البطولة، ثم يستقبل الاتفاق، 24 من الشهر ذاته، في الجولة الـ 29.

وحسبَ مصادر «الرياضية»، تعتزم الرابطة تقديم مباراة الأخدود إلى 9 أو 10 أبريل، كما تدرس تقديم مواجهة الاتفاق عشرة أيام، لتُجرى 14 من الشهر ذاته. ويستضيف ملعب زعبيل مباراة الوصل الإماراتي والنصر السعودي، 19 أبريل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، كما يحتضن مباريات الدور نصف النهائي من البطولة ذاتها.