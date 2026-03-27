السويد تلامس المونديال.. والدنمارك تصدم مقدونيا

أصبح المنتخب السويدي الأول لكرة القدم على بعد 90 دقيقة من حجز مقعده في كأس العالم 2026 بعد أن سجل المهاجم فيكتور جوكريتش ثلاثية ليقضي على أوكرانيا في الفوز 3-1 الخميس، في مدينة إشبيلية الإسبانية، ويحجز لبلاده موعدًا في مباراة فاصلة ضد بولندا في ستوكهولم الثلاثاء المقبل.

تقدمت ‌السويد مبكرًا بتوقيع جوكريتش الذي وضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة السادسة. ووجد الأوكرانيون أنفسهم متأخرين بهدفين بعد ست دقائق من بداية الشوط ‌الثاني، عندما أرسل نوردفيلدت كرة طويلة إلى جوكريتش، الذي استقبلها وتوغل داخل منطقة ⁠الجزاء ⁠قبل أن يسدد كرة سريعة وتسكن الشباك.

وحُسمت المباراة فعليًا في الدقيقة 71 عندما سجل جوكريتش ثلاثيته من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه. وسجلت أوكرانيا هدفًا شرفيًا عن طريق ماتفي بونومارينكو في الدقيقة 90.

وفي مباريات أخرى ضمن مباريات الملحق اكتسح المنتخب الدنماركي نظيره المقدوني الشمالي برباعية تناوب على تسجيلها الجناح ميكل دامسجارد «49» وجوستاف إيزاكسن الهدفين الثاني والثالث «58 و59»، وكريستيان نورجارد الرابع «75».

وتلتقي الدنمارك في نهائي المسار الرابع التشيك التي تغلبت على ضيفتها إيرلند بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل 2-2.

كما حجزت التشيك مكانها في نهائي الملحق الأوروبي بفوزها على إيرلندا بركلات الترجيح، في مباراة انتهت بالتعادل 2-2 بعد اللجوء لوقت إضافي.

وسجل يان كليمنت ركلة ‌الترجيح الحاسمة ‌التي أرسلت التشيك ‌إلى النهائي الثلاثاء المقبل، ⁠حيث ستواجه الدنمارك على بطاقة التأهل إلى البطولة.

كما تأهلت البوسنة والهرسك إلى نهائي ملحق الأوروبي بعد تغلبها على ويلز 4-2 ركلات الترجيح. تقدمت ويلز عن طريق دانييل جيمس «51»، لكن المهاجم المخضرم إدين دجيكو خطف التعادل «85»، وبعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، تم اللجوء إلى شوطين إضافيين لحسم الأمور، لكن الشوطين مرا دون تسجيل أهداف أخرى ليتم الاحتكام للترجيحية التي ابتسمت للبوسنة التي تأمل في الظهور المونديالي الثاني بعد نسخة 2014، لكنها ستصطدم في المباراة النهائية بإيطاليا التي تغلبت بدورها الخميس على إيرلندا الشمالية 2-0.