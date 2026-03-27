الأخضر يختبر إعداد المونديال أمام مصر

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عند الـ 08:30 من مساء الجمعة، نظيره المصري في مواجهة تجريبية، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن المرحلة الثالثة قبل انطلاقة نهائيات كأس العالم المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ودخل الأخضر الأحد الماضي معسكرًا داخليًا على الساحل الغربي في جدة، بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد الذي وقع اختياره على 25 لاعبًا، قبل أن يتم استبعاد سالم الدوسري وحسان تمبكتي وزكريا هوساوي بداعي الإصابة.

وشهدت قائمة الأخضر الجديدة، عودة قائده السابق سلمان الفرج لاعب وسط فريق نيوم، إلى جانب بعض الأسماء التي لفتت أنظار المدرب في الفترة الأخيرة.

وفي الجانب الآخر، دخل المنتخب المصري، معسكرًا داخليًا في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر بقيادة الوطني حسام حسن مدرب «الفراعنة» بمشاركة 25 لاعبًا، بينهم خمسة محترفين يتقدمهم هيثم حسن «ريال أوفييدو الإسباني» الذي يشارك للمرة الأولى، في الوقت الذي يغيب فيه هداف ليفربول الإنجليزي المهاجم محمد صلاح للإصابة.

وسيخوض المنتخب السعودي في 31 من الشهر الجاري لقاءً تجريبيًا آخر يجمعه بمضيفه الصربي في بلجراد.

وتعد مواجهة المنتخبين الثامنة في كافة البطولات، والثالثة التجريبية في تاريخهما، إذ سبق أن التقيا في الرياض في مباراة انتهت سلبية، عام 1988، وفي 2005 لعب المنتخبان مواجهة تجريبية في الدمام، استطاع المنتخب المصري الفوز بنتيجة 1ـ0 سجل عن طريق المهاجم عماد متعب.

فيما كانت أشهر المباريات تلك التي لعبت في مدينة مكسيكو سيتي 1999 ضمن بطولة كأس القارات، واستطاع الأخضر الفوز بنتيجة 5ـ1، سجلت عن طريق مرزوق العتيبي «سوبر هاتريك» وإبراهيم سويد، فيما سجل للمصريين سمير إبراهيم، وفي 2018 كسب الأخضر منتخب مصر في دور المجموعات لبطولة كأس العالم في روسيا بنتيجة 2ـ1، سجل للسعودية سلمان الفرج وسالم الدوسري، ولمصر محمد صلاح.

ويلعب «الأخضر» في نهائيات المونديال ضمن المجموعة الثامنة التي تضم العملاقين إسبانيا والأوروجواي والرأس الأخضر، فيما يلعب المنتخب المصري في المجموعة السابعة مع بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.