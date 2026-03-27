7 يبددون السيطرة المحلية على قائمة مصر

تحتوي قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم، الذي يواجه نظيره السعودي الجمعة في مباراة تجريبية، سبعة لاعبين محترفين في الخارج، بينهم اثنان في منطقة الخليج.

وفي غياب النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، بسبب الإصابة، يُضفي خمسة عناصر خبرة الكرة الأوروبية على قائمة المدرب حسام حسن.

واستدعى «الفراعنة» عمر مرموش، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، واستعاد محمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي، الذي غاب طويلًا بسبب الإصابة، كما ضمّ مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، وإبراهيم عادل، مهاجم نوردشيلاند الدنماركي. وأقنع المصريون هيثم حسن، جناح ريال أوفييدو الإسباني، بتمثيل منتخب بلاد أبيه. ووُلِد الأخير في فرنسا لأب مصري وأم تونسية، ومثّل منتخبي فرنسا تحت 17 و19 عامًا.

وحافظ رامي ربيعة، مدافع العين الإماراتي، وحمدي فتحي، لاعب وسط الوكرة القطري، على حضورهما في القائمة المصرية، التي تشمل 19 اسمًا من الدوري المحلي.

واختار حسن تسعة لاعبين من الأهلي، وأربعة من الزمالك، ولاعبَين من زِد، ولاعبًا من كلٍ من بيراميدز، والجونة، وسيراميكا كليوباترا، والمصري البورسعيدي.

ورفَد الأهلي، زعيم الكرة الإفريقية، القائمة بالحارسين محمد الشناوي ومصطفى شوبير، ومحمد هاني، الظهير الأيمن، والمدافعَ ياسر إبراهيم، وأحمد نبيل كوكا، الظهير الأيسر، فضلًا عن مروان عطية وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو، لاعبِي الوسط، والجناح محمود تريزيجيه.

ومن الزمالك، قطب كرة مصر الثاني، استعان المنتخب بالحارس مهدي سليمان، والمدافع حسام عبد المجيد، وأحمد فتوح، الظهير الأيسر، والمهاجم ناصر منسي.

وفضلًا عن هيثم حسن، يشكّل التجمُّع الدولي الجاري فرصةً أمام ثلاثة لاعبين آخرين لتمثبل «الفراعنة» للمرة الأولى، هم محمد علاء، حارس الجونة، وطارق علاء، ظهير أيمن زد، ومنسي لاعب الزمالك.

وعاد إسلام عيسى، جناح سيراميكا كليوباترا، إلى المنتخب المصري، الذي استمرَّ في استدعاء مهند لاشين، لاعب وسط بيراميدز، وخالد صبحي، مدافع المصري البورسعيدي.

وتذهب شارة قيادة المنتخب، مع غياب قائده صلاح، إلى تريزيجيه، الذي خاض 92 مباراة دولية بدأت قبل 12 عامًا.