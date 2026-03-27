10 مصريين فازوا في «الإنماء»

يعرف عشرةٌ من لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم أرضية ملعب «الإنماء» في جدة جيِّدًا، قبل مواجهة «الأخضر» السعودي عليها في مباراةٍ تجريبيةٍ، مساء الجمعة، ضمن استعدادات الطرفين لكأس العالم 2026.

ويدخل «الفراعنة»، الذين يدرِّبهم حسام حسن، المباراة بقائمةٍ من 26 لاعبًا، بينهم تسعةٌ مثَّلوا الأهلي المصري أمام الاتحاد السعودي ضمن كأس العالم للأندية 2023، التي احتضنتها جدة.

وكسِب الأهلي تلك المباراة على ملعب «الإنماء» بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفٍ، أحرز أحدها إمام عاشور، لاعب الوسط، المستدعى للمباراة التجريبية.

ومن القائمة المصرية الحالية، خاض مروان عطية، لاعب الوسط، ومحمد الشناوي، حارس المرمى، مواجهة الأهلي والاتحاد المونديالية، فضلًا عن عاشور، ومحمد هاني، الظهير الأيمن، وأحمد نبيل كوكا، لاعب الوسط الذي يشغل أيضًا مركز الظهير الأيسر، والمدافعَين ياسر إبراهيم ومحمد المنعم. وعلى دكَّة احتياط «القلعة الحمراء»، جلس الحارس مصطفى شوبير، والمدافع رامي ربيعة حتى صافرة النهاية، وهما مستدعيان أيضًا لكتيبة «الفراعنة».

وبعد تخطيه عقبة الاتحاد، خسِر الأهلي المصري 0ـ2 من فلومينينسي البرازيلي، ضمن دور الأربعة على الملعب ذاته.

ولعِب عاشور تلك المباراة، وكذلك عطية، وهاني، وياسر إبراهيم، وعبد المنعم، والشناوي، وربيعة الذي دخل بديلًا، فيما بقِي شوبير وكوكا على مقاعد الاحتياطيين. ويحتفظ الأهلي، عملاق الكرة الإفريقية، بسبعةٍ من هؤلاء التسعة، في حين يرتدي ربيعة قميص العين الإماراتي، ويلعب عبد المنعم في الدوري الفرنسي مع نيس.

وفي «الإنماء» أيضًا، ظهر مهند لاشين، لاعب وسط فريق بيراميدز المصري وأحد أعضاء قائمة حسام حسن.

وشارك لاشين في فوز بيراميدز 3ـ1 على الأهلي السعودي، سبتمبر الماضي، ضمن كأس القارات للأندية، مسهمًا في حصد فريقه لقب كأس آسيا وإفريقيا والمحيط الهادي.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره المصري في ثالث محطات برنامج إعداده للمونديال، الذي تستضيفه الصيف المقبل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ولا تحتوي القائمة المصرية على أي اسمٍ سبق له خوض تجربة اللعب في دوري روشن السعودي.