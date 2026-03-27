أنغام تطرب جدة 3 ساعات

احتضن مسرح «عبادي الجوهر أرينا» في جدة، ليلة غنائية طربية أحيتها الفنانة المصرية أنغام، وسط حضور جماهيري كبير، ملأ المسرح بعد نفاد التذاكر بالكامل خلال ساعات قليلة من طرحها، حسبما أفادته الجهة المنظمة.

وقدمت أنغام خلال الحفل المنظم ضمن فعاليات العيد بتنظيم من شركة «بنش مارك» ورعاية الهيئة العامة للترفيه، وصلة غنائية لمدة 3 ساعات، برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وشمل البرنامج الغنائي للفنانة المصرية نحو 30 أغنية، تنوعت بين الطرب الكلاسيكي والإيقاع العصري الحديث، مستهلة الحفل بأغنية «خليني شوية معاك».

وتضمنت الأمسية الغنائية باقة مختارة من أبرز أعمال أنغام، منها، «سبتيلي قلبي، والحب حالة، وبقالك قلب»، إضافة إلى أغنيات «تيجي نسيب، وساندة عليك، ومتطمنة وحالة خاصة».

واختتمت الفنانة المصرية الحفل الغنائي بأغنية «يا ريتك فاهمني».