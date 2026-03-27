جائزة اليابان الكبرى.. بياستري يتصدر التجارب الحرة

تصدّر الأسترالي أوسكار بياستري، سائق ماكلارين، ترتيب التجارب الحرة لجائزة اليابان الكُبرى، الجولة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا 1، الجمعة، منتزعًا الصدارة من الإيطالي كيمي أنتونيلي، والبريطاني جورج راسل، ثنائي مرسيدس.

وقال بياستري، صاحب الـ24 عامًا: «شعرنا بأننا حققنا تقدمًا جيدًا، ولا سيما في الفترة الثانية للتجارب الحرة، وهو أمر مُشجع، الشعور إيجابي، وجمعنا بيانات قيّمة تُعزز موقفنا».

وسجّل بياستري في الفترة الثانية من التجارب زمنًا بلغ 1:30.133 دقيقة، في أجواء جافة ومشمسة على حلبة «سوزوكا»، ليذكّر بموهبته، على الرغم من بدايته المتعثرة هذا العام.

وعانى بياستري بداية الموسم، إذ تعرض لحادث في طريقه إلى خط الانطلاق في أستراليا، قبل أن يفشل في بدء سباق الصين بسبب مشكلة تقنية.

وحلّ أنتونيلي، ابن الـ 19 عامًا، الفائز بأول سباق في مسيرته قبل أسبوعين في الصين، ثانيًا بفارق 0.092 ثانية، عن بياستري، فيما جاء راسل، متصدر ترتيب البطولة والأسرع في التجارب الصباحية، في المركز الثالث.

وأقرّ راسل أن سرعة ماكلارين كانت مفاجأة بعض الشيء، مضيفًا: «أعتقد أن لاندو نوريس واجه صعوبة اليوم، لكن أوسكار كان في قمة تركيزه منذ اللفة الأولى بعد انطلاق التجارب هذا الصباح».

وسجّل البريطاني لاندو نوريس، بطل العالم، زميل بياستري في ماكلارين، رابع أسرع زمن في الحصة، بعدما غاب عن نصفها الأول بسبب شكوك حول تسرب هيدروليكي. وغاب نوريس أيضًا عن سباق الصين نتيجة مشكلة ميكانيكية.

وحل الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بُل، بطل العالم أربع مرات، عاشرًا بفارق 1.376 ثانية عن بياستري.

وعاش التايلندي أليكس ألبون يومًا مليئًا بالأحداث، إذ كاد أن يصطدم بالفرنسي بيار جاسلي، سائق ألبين، في ممر الصيانة، قبل أن تتوقف سيارته لثوان على المسار، ثم تنطلق من جديد. وكان قد اصطدم صباحًا بالمكسيكي سيرجيو بيريس، من فريق كاديلاك، وانزلق إلى الحصى قبل أن يلمس أحد الحواجز.