ملعب تنس جديد في «سانتياجو برنابيو»

كشف منظمون دورات كرة المضرب، الجمعة، عن إنشاء ملعب تنس ترابي داخل «سانتياجو برنابيو» ملعب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، وسيكون مخصصًا للتدريبات خلال دورة مدريد في أبريل المقبل.

وأصدر المنظمون بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «إنشاء ملعب ترابي في واحد من أكثر الملاعب شهرة في العالم يخلق نقطة التقاء فريدة بين تقاليد كرة المضرب والجاذبية العالمية لمنشأة لا تتوقف عن التطوّر».

وأوضح البيان إتاحة الملعب للاعبيّ ولاعبات دورتي الرجال والسيدات بين 23 و30 أبريل المقبل، وهي فترة لا يخوض فيها ريال مدريد أيّ مباراة على أرضه.

واستضافت مدريد، نوفمبر 2025، للمرة الأولى، مباراة في دوري كرة القدم الأمريكية «إن إف إل» على أرض برنابيو، ضمن مساعي النادي لاستغلال ملعبه المُجدّد، الذي أعيد افتتاحه بعد أعمال التحديث عام 2023، لزيادة الإيرادات.

ونتيجة لذلك، خاض الفريق سلسلة من المباريات خارج ملعبه في تلك الفترة.

وخطط ريال مدريد لاستضافة سلسلة حفلات ضخمة في برنابيو، لكنه اضطر للتوقف بسبب شكاوى الضوضاء، بعدما لجأت جمعية من سكان الجوار إلى القضاء ضد مالكي الملعب.

وتنطلق دورة مدريد المفتوحة في 20 أبريل المقبل، وتستمر حتى 3 مايو، في «كاخا ماخيكا» جنوب العاصمة الإسبانية.