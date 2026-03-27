جيسوس يختبر 5 أمام الأنوار

يدخل فريق النصر الأول لكرة القدم، في الـ 05:00 من عصر الجمعة مواجهة تجريبية هي الأولى خلال فترة التوقف الدولية الجارية أمام فريق الأنوار «درجة أولى»، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر أن البرتغالي جورجي جيسوس، سيختبر في هذه التجريبية وليد صابر، مبارك الدوسري، يوسف الطحان، حمزة سالم وأبكر خبراني لاعبي فريق «21 عامًا».

ويعتمد النصر منذ الأحد، على ثلاثة حراس مرمى استدعاهم الجهاز من فريقي تحت 21 و17 عامًا، هم: مبارك البوعينين، وسلطان الماص، ومروان محمد.

ويغيب الحارس راغد نجار للإصابة، ويمثّل نواف العقيدي المنتخب الأول، فيما يوجد البرازيلي بينتو ماتيوس مع منتخب بلاده.

ويستهلُّ النصر مبارياته بعد فترة التوقف الجارية بملاقاة النجمة 3 أبريل المقبل، ضمن الجولة الـ 27 من بطولة الدوري التي يتصدَّر ترتيبها بفارق ثلاث نقاطٍ عن الهلال.