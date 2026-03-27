قبل موريتانيا.. الأرجنتين تخسر بانيتشيلي

تعرّض خواكين بانيتشيلي، مهاجم المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، لإصابة في الركبة خلال التدريبات الأخيرة قبل مواجهة موريتانيا، صباح السبت.

وأوضح المنتخب الأرجنتيني عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الإجتماعي «إكس» أن بانيتشيلي سيخضع لفحوصات طبية لتحديد نوع الإصابة، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكشفت وسائل إعلام أرجنتينية عن أن بانيتشيلي يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وهي إصابة قد تمنعه من المشاركة في كأس العالم 2026، التي تستضيفها أمريكا، المكسيك، وكندا، في حال تمّ تأكيدها.

وتعرض اللاعب الدولي الشاب صاحب الـ23 عامًا، للإصابة خلال حصة تدريبية استعدادًا للمباراة التجريبية التي ستجمع بين حامل لقب كأس العالم، وموريتانيا في بوينس أيرس، العاصمة الأرجنتينية، علمًا أنه شارك في مباراة واحدة فقط مع حامل لقب مونديال قطر 2022.

ويتصدر بانيتشيلي قائمة هدافيّ الدوري الفرنسي الموسم الجاري برصيد 16 هدفًا، في 27 مباراة خاضها مع فريق ستراسبورج.

وتستهل الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبها المونديال العالمي في 16 يونيو المقبل، بمواجهة الجزائر، قبل أن تواجه النمسا، والأردن ضمن المجموعة العاشرة من البطولة الموسعة التي تضم 48 منتخبًا.