تجريبيًا.. أستراليا تتفوق على الكاميرون

تفوق منتخب أستراليا الأول لكرة القدم، بهدف نظيف، على الكاميرون، في مباراة تجريبية بينهما الجمعة، ضمن استعداداتهما للاستحقاقات المقبلة.

وتقمص جوردان بوس، دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله الهدف الوحيد للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 85 من عمر المباراة، ليمنح منتخب بلاده دفعة معنوية جيدة.

ويستعد منتخب أستراليا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، في أمريكا، المكسيك، وكندا، بعدما أوقعته قرعة مرحلة المجموعات في المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبي أمريكا وباراجواي، والفائز من لقاء منتخبي كوسوفو وتركيا في نهائي المسار الثالث بالملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.

في المقابل، يستعد منتخب الكاميرون للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة، التي تستضيفها أوغندا وتنزانيا وكينيا 2027، بعدما فشل في بلوغ منافسات كأس العالم 2026.