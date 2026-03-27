البرتغال تهنئ أندريا باللقب النصراوي

هنأ الحساب الرسمي لمنتخبات البرتغال أندريا فاريا، لاعبة فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات، بعد تحقيق الدوري الممتاز، الخميس.

وكتب الحساب الرسمي في منصة «إكس» الجمعة: «ملكة الإنجاز، أندريا فاريا تفوز بالدوري السعودي».

واستطاع النصر المحافظة على لقب الدوري للمرة الرابعة تواليًا، بعد أن حقق 33 نقطة من 11 انتصارًا، وخسارة وحيدة، مسجلًا 48 هدفًا، ومستقبلًا 11هدفًا فقط.

وبدأت البرتغالية مسيرتها في كرة القدم مع نادي فيلافيردنس من 2017ـ2018، وانتقلت إلى نادي بنفيكا، لتكمل معه سبعة مواسم من 2018 وحتى 2025، وبعد ذلك ارتدت قميص الأصفر، كما مثّلت منتخب بلادها في مختلف الفئات السنية.

واستطاعت صاحبة العمر 25 عامًا تحقيق مع فريقها بطولة كأس السوبر السعودي، وبطولة تحدي الشتاء، وحققت جائزة أفضل لاعبة.