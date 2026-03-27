أكتوبر.. انطلاق «دوري الملوك»

أعلن «دوري الملوك» تأجيل منافساته في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مارس إلى أكتوبر المقبل في الرياض.

وقال جمال أغاوا، الرئيس التنفيذي لـ«دوري الملوك»: «رأينا أن تأجيل انطلاق «دوري الملوك» الشرق الأوسط حتى أكتوبر 2026 هو القرار الأنسب في هذا التوقيت، بما يضمن تقديم تجربة متكاملة تواكب تطلعاتنا وتطلعات جماهيرنا في المنطقة، ولقد لمسنا خلال الفترة الماضية اهتمامًا كبيرًا من الجمهور وصنّاع المحتوى، وهو ما يعزز التزامنا بالعودة بشكل أقوى وأكثر جاهزية».

وأضاف: «يمثل هذا التأجيل فرصة للعمل بشكل أعمق مع الفرق والشركاء على تطوير مختلف جوانب التجربة، سواء على مستوى المنافسات أو المحتوى أو التفاعل الجماهيري، ونؤكد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمثل أولوية استراتيجية بالنسبة لنا، وسنواصل العمل لضمان تقديم موسم يرتقي إلى مستوى التوقعات».

وسيواصل أبرز صنّاع المحتوى والمؤثرين في المنطقة قيادة فرق النخبة بنظام السباعيات، مع نقل جميع المباريات مباشرة وبشكل مجاني وفق القواعد التفاعلية للدوري.