بـ10 أهداف.. بلغاريا تكتسح جزر سليمان

حقق منتخب بلغاريا الأول لكرة القدم انتصارًا كاسحًا بـ 10ـ2 على منتخب جزر سليمان، في المباراة التجريبية بينهما، الجمعة، ضمن استعداداتهما للاستحقاقات المقبلة.

وافتتح مارين بيتكوف التسجيل لمنتخب بلغاريا مبكرًا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف تونيسلاف يوردانوف الهدف الثاني في الدقيقة 13 من ركلة جزاء.

وقلص رافاييل لياي الفارق بتسجيله الهدف الأول لجزر سليمان في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، غير أن فيليب كراستيف أحرز الهدفين الثالث والرابع لبلغاريا في الدقيقتين 39 و44 على الترتيب.

وعاد بيتكوف لهز الشباك من جديد، وسجل الهدف الخامس لبلغاريا، والثاني له في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وأضاف فلاديمير نيكولوف، وجورجي روسيف، الهدفين السادس والسابع في الدقيقتين 53 و63 من ركلة جزاء على الترتيب.

وأحرز كريستيان بالوف الهدف الثامن لبلغاريا في الدقيقة 65، وسجل لياي الهدف الثاني لجزر سليمان في الدقيقة 70، قبل أن يضيف نيكولوف الهدفين التاسع والعاشر للمنتخب البلغاري في الدقيقتين 81 والثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني على الترتيب.

ويستعد منتخب بلغاريا، الذي أخفق في بلوغ كأس العالم 2026، للمشاركة في بطولة دوري أمم أوروبا، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة بالقسم الثالث للمسابقة القارية، التي تضم أيضًا منتخبي أيسلندا وإستونيا، والفائز من مواجهة لوكسمبورج ومالطا، علمًا أنه سيبدأ مبارياته في البطولة خلال سبتمبر المقبل.