بعد إصابة الملحق.. شموديتش يُغادر المستشفى

غادر سامي شموديتش، مهاجم منتخب أيرلندا الأول لكرة القدم، الجمعة، أحد مستشفيات براغ، العاصمة التشيكية، بعد أن فقد وعيه خلال لقاء منتخب التشيك في الدور قبل النهائي للملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأيرلندي لوكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «تم نقل سامي شموديتش إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة في الرأس خلال الوقت الإضافي من مباراة الملحق ضد التشيك، بعد إجراء المزيد من الفحوص وفترة من المراقبة، غادر المستشفى سالمًا، وسيواصل تعافيه تحت رعاية الفريقين الطبيين لمنتخب جمهورية أيرلندا ونادي ديربي كاونتي».

وخسر منتخب أيرلندا 3ـ4 أمام المنتخب التشيكي بركلات الترجيح، التي احتكم إليها الفريقان، عقب تعادلهما 2ـ2 في الوقتين الأصلي والإضافي، ليفشل بذلك في التأهل للمونديال، الذي ينظم هذا الصيف في أمريكا والمكسيك وكندا.

وتعرض شموديتش، صاحب الـ24 عامًا، الذي يلعب حاليًا معارًا لفريق ديربي كاونتي الإنجليزي، للإصابة إثر اصطدامه بالمدافع ستيبان تشالوبيك بعد دقيقتين فقط من دخوله بديلًا في الوقت الإضافي على ملعب «فورتونا أرينا»، ما دفع الطاقم الطبي إلى تقديم الإسعافات الأولية له على الفور، ونقل على محفة من أرض الملعب مباشرة إلى المستشفى.

وتوجه شموديتش برسالة إلى الجماهير، عبر منشور في حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، جاء فيها: «أشعر بحزن شديد لنهاية المباراة. كان دعم الجماهير واللاعبين رائعًا طوال تلك الأمسية. أقدر رسائلكم جميعًا. وشكرًا للطاقم الطبي الذي سارع إلى مساعدتي. أنا في طريقي للشفاء».