المصريون.. خطبة 20 دقيقة في «روزوود»

أدى لاعبو المنتخب المصري الأول لكرة القدم، صلاة الجمعة داخل مقر سكن البعثة في فندق«روزوود» على كورنيش جدة، قبل مواجهة الأخضر على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في إطار تحضيرات الطرفين المونديالية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن إدارة الفندق هيأت بمتابعة من إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري، الطابق الثالث ليتم أداء الصلاة فيه.

وألقى محمود سليم، محلل الأداء في المنتخب، خطبة الجمعة التي استمرت نحو 20 دقيقة، وتناولت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعددًا من الصحابة، مع التركيز على أثرهم في ترسيخ القيم والعلاقات الإنسانية.

ويدخل المصريون، الذين يدرِّبهم حسام حسن، تجريبية الأخضر بقائمةٍ من 26 لاعبًا، بينهم تسعةٌ مثَّلوا الأهلي المصري أمام الاتحاد السعودي ضمن كأس العالم للأندية 2023، التي احتضنتها جدة.

وكسِب الأهلي تلك المباراة على ملعب «الإنماء» بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفٍ، أحرز أحدها إمام عاشور، لاعب الوسط، المستدعى للمباراة التجريبية.