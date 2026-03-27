stc tv و on sport تنقلان الأخضر ومصر

تنقل قناتا STC TV Sports وON Sport مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره المصري، الجمعة، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن التحضيرات المشتركة للطرفين استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2026.

وأعلنت STC على منصة «إكس» بثها المباراة التجريبية التي تأتي في إطار برنامج الإعداد الذي يخوضه الأخضر خلال فترة التوقف الدولي، على تطبيق STC TV كما هو الحال بالنسبة إلى ON Sport المصرية.

ودخل الأخضر الأحد الماضي معسكرًا داخليًا في جدة، بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد الذي وقع اختياره على 25 لاعبًا، قبل أن يتم استبعاد سالم الدوسري وحسان تمبكتي وزكريا هوساوي بداعي الإصابة.

وشهدت قائمة الأخضر الجديدة، عودة قائده السابق سلمان الفرج لاعب وسط فريق نيوم، إلى جانب بعض الأسماء التي لفتت أنظار المدرب في الفترة الأخيرة.

وفي الجانب الآخر، دخل المنتخب المصري، معسكرًا داخليًا بقيادة حسام حسن بمشاركة 25 لاعبًا، بينهم خمسة محترفين منهم هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني الذي يستدعى للمرة الأولى، في الوقت الذي يغيب فيه محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي للإصابة.