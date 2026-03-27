الأهلي يدرس تغيير توقيت الدحيل

تدرس الإدارة الرياضية بشركة النادي الأهلي مخاطبة الاتحاد الآسيوي من أجل تغيير توقيت مباراة فريقها الأول لكرة القدم أمام الدحيل القطري في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويلعب الأهلي أمام الدحيل 13 أبريل على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية، على أن يخوض الهلال مواجهته أمام السد القطري عند الـ 09:00 مساءً في اليوم ذاته على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

وبيّن المصدر ذاته، أن إدارة الأهلي ترى أن التوقيت المحدد عند الـ 05:45 دقيقة غير مناسب للفريق وكذلك للجماهير التي ترغب في حضور اللقاء، وتتجه خلال اليومين المقبلين لطلب البحث عن توقيت مناسب.

ويخوض فريق الاتحاد مباراته أمام الوحدة الإماراتي 14 أبريل على ملعب «الإنماء» عند الـ 09:00 مساءً، على أن يستضيف ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية مواجهة شباب الأهلي الإماراتي أمام تراكتور الإيراني في اليوم ذاته.

وكان الاتحاد الآسيوي أجرى صباح الأربعاء، قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في كوالالمبور العاصمة الماليزية، والتي تستضيفها مدينة جدة.

ويلتقي الفائز من مواجهة الأهلي أمام الدحيل القطري جوهور دار التعظيم الماليزي، فيما ينتظر فريق فيسل كوبي الياباني الفائز من مباراة الهلال والسد، وسيكون الفائز من مباراة الاتحاد أمام الوحدة الإماراتي، في مواجهة ماتشيدا زيلفيا الياباني، على أن يواجه الفائز من مباراة تراكتور الإيراني وشباب الأهلي الإماراتي، بوريرام يونايتد التايلاندي.