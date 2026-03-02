من هو فويفودا الذي نقل كوسوفو إلى مواجهة تركيا؟

في الركن الشمالي الشرقي من ولاية بافاريا الألمانية ولد ميرجيم فويفودا، لاعب منتخب كوسوفو الأول لكرة القدم، في الأول من فبراير 1995 لعائلة من أصول كوسوفية هاجرت إلى ألمانيا هربًا من النزاعات في منطقة البلقان قبل أن تنتقل إلى بلجيكا.

بدأ شغف الفتى الكوسوفي بكرة القدم يتبلور في شوارع وساحات الأحياء البلجيكية قبل أن يلتحق بأكاديمية نادي ستاندارد لييج، حيث تلقى أسس اللعبة وتدرج في الفئات السنية تحت إشراف مدربي القاعدة في النادي البلجيكي الذين صقلوا مهاراته في مركز الظهير الأيمن.

أسهمت بنيته الجسدية القوية وقدرته على الصعود الهجومي في لفت أنظار الكشافين مبكرًا، ما أدى إلى إعارته لنادي سينت ترويدن ثم كارل زايس يينا الألماني لاكتساب الخبرة والمشاركة بصفة أساسية، وشهدت مسيرته الاحترافية تحولًا جذريًا حين عاد إلى بلجيكا لتمثيل نادي موسكرون ومن ثم العودة إلى ناديه الأم ستاندارد لييج ليحقق معه مستويات لافتة في الدوري البلجيكي والبطولات الأوروبية.

انتقل فويفودا إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة نادي تورينو في صيف 2020 حيث خاض تجربة غنية بالانضباط التكتيكي ومواجهة أبرز المهاجمين في القارة، ما عزز من قيمته السوقية وقدراته الدفاعية، واستمر اللاعب في تطوير أدائه لينضم لاحقًا إلى نادي كومو الإيطالي ضمن مشروع النادي الطموح في «السيري آ» ليصبح ركيزة أساسية في تشكيلة الفريق.

وعلى الصعيد الدولي اتسم قرار فويفودا بتمثيل منتخب كوسوفو بالتعقيد القانوني والعاطفي، حيث بدأ مسيرته الدولية في صفوف منتخب ألبانيا تحت 21 عامًا، وشارك معهم في التصفيات الأوروبية بعد استدعائه من قبل المدرب «رضا بوشتي» عام 2014، إلا أن الاعتراف الرسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» بعضوية اتحاد كوسوفو في عام 2016 شكل نقطة تحول جذرية في مساره، فتقدم فويفودا بطلب رسمي لتغيير جنسيته الرياضية مستفيدًا من القوانين التي تسمح للاعبي الأصول الكوسوفية بالانضمام للمنتخب الناشئ حديثًا حتى لو سبق لهم تمثيل دول أخرى، وصرح اللاعب حينها بأن هذا القرار يأتي استجابة لنداء الهوية ورغبة في كتابة التاريخ مع بلد والديه الذي عانى من الحروب، وبالفعل حصل على الموافقة الرسمية في نوفمبر 2016، ليبدأ مشواره مع «تشانيفات» ويصبح أحد الأعمدة التاريخية للفريق، مفضلًا المساهمة في بناء مشروع كروي وطني جديد على البقاء ضمن صفوف المنتخب الألباني الأكثر استقرارًا في ذلك الوقت.

شارك اللاعب البالغ طوله 187 سم مع منتخب كوسوفو في العديد من التصفيات القارية والعالمية محققًا أرقامًا متميزة في التمريرات الحاسمة، وتبرز أهم محطاته الدولية الأخيرة في مواجهة منتخب بلاده أمام سلوفاكيا ضمن ملحق كأس العالم حيث نجح في صناعة هدفين حاسمين من خلال عرضيات متقنة وتوغل هجومي فعال، وأسهم هذا التألق المباشر في قيادة منتخب كوسوفو للفوز وضمان التأهل لمواجهة المنتخب التركي في نهائي الملحق العالمي المؤهل للنهائيات.