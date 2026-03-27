بيع 38 ألف تذكرة قبل الأخضر ومصر

تفتح بوابات ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الـ 05:00 من عصر الجمعة أمام جماهير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وضيفه المصري، في التجريبية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن مبيعات التذاكر تجاوزت 38 ألف مشجع حتى الـ 04:00 من عصر الجمعة، منها 28 ألفًا ذهبت إلى مشجعي المنتخب المصري.

حددت الجهات المشرفة على تنظيم المواجهة البوابة رقم 1 لدخول كبار الشخصيات والغرف الخاصة، فيما ستكون البوابة رقم 2 و6 لدخول حاملي تذاكر المنصة الذهبية والفضية، والبوابات رقم 3 و4 و5 و6 لدخول حاملي التذاكر الموحدة، والبوابة رقم 2 لدخول الإعلاميين وحافلة المنتخبين.

أما البوابات الإلكترونية الداخلية، فستكون البوابة الداخلية رقم 3 لدخول رابطة المنتخب السعودي، والبوابة الداخلية رقم 1و2 لدخول رابطة جمهور المنتخب المصري، فيما سيكون دخول بقية الجماهير من البوابات الإلكترونية الداخلية رقم 3 و4 و5 و6.