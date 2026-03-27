ناجلسمان: موسيالا في تحدّ مع الوقت

أوضح يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، أن الوقت ينفد أمام جمال موسيالا، مهاجم «المانشافت»، لاستعادة كامل لياقته البدنية اللازمة للمشاركة في كأس العالم المقبلة.

وقال ناجلسمان قبل مباراة سويسرا التجريبية مساء الجمعة :«مثل أيّ لاعب آخر، يجب أن يكون جمال في كامل لياقته إذا أراد المشاركة واللعب، لم يتبق لموسيالا الكثير من الوقت، لا شك في ذلك، لكني أعتقد أنه قادر على استعادة كامل لياقته، أمامه ثمانية أسابيع فقط».

وأوضح ناجلسمان: «غاب موسيالا لفترة طويلة، كل ما أتمناه هو أن يشفى كاحله سريعًا، وألا تحدث أيّ مضاعفات أخرى، وألا يشعر بألم بعد الآن، والأهم بالنسبة لجمال هو أن يكون بصحة جيدة، وأن يتمكن من تقديم أفضل أداء له واستعادة مستواه المعهود، كانت إصابته بالغة الخطورة، وكما هو شائع، فإنها تسبب بعض المشاكل الطفيفة من حين لآخر، إذا كنت لاعبًا على أرض الملعب، وتشعر بالألم، وتستطيع تحمله وتؤدي بنسبة 100%، فلا يهم، ولكن إذا كنت تعاني من ألم لا تستطيع تحمله لأسباب مختلفة، فأنت مقيد بعض الشيء، لا يمكنك اللعب بحرية».

وتعرض موسيالا صاحب الـ 23 عامًا، لرد فعل تحسسي في الكاحل الذي أصيب فيه في الصيف الماضي أثناء لعبه مع فريقه بايرن ميونيخ الألماني، قبل أن يعود للتدريبات الفردية، الخميس.

ويعد موسيالا عنصرًا أساسيًا في صفوف البايرن ومنتخب بلاده، لكنه لم يلعب أيّ مباراة مع «المانشافت» منذ 12 شهرًا، وهو الآن يغيب عن مباراتي الفريق التجريبيتين أمام سويسرا، وغانا، استعدادًا للمونديال المنظم هذا الصيف في أمريكا والمكسيك وكندا.

ولم يحدد البايرن موعدًا لعودة موسيالا إلى الملاعب، فيما لم يتبق الكثير من الوقت قبل مغادرة ألمانيا في 2 يونيو المقبل للمشاركة في المونديال.

وكان موسيالا تعرض لكسر في عظمة الشظية وتمزق في أربطة الكاحل خلال بطولة كأس العالم للأندية يوليو الماضي، وعاد إلى الملاعب يناير الماضي قبل الانتكاسة الأخيرة.