أمريكا تستدعي رينا

يشعر جيو رينا، لاعب منتخب أمريكا الأول لكرة القدم، بالسعادة بسبب عدم تأثير قلة مشاركاته بالدوري الألماني، على اختياره ضمن قائمة منتخب بلاده، الذي يستعد لخوض مباراتين تجريبيتين في فترة التوقف الدولي الجارية.

وقال رينا: «من الأسهل دائمًا اللعب أسبوعيًا، لكن وضعي مختلف، أنا محظوظ، وبالطبع أشعر بالفخر والسعادة لعودتي إلى الفريق الأمريكي بثقة المدرب، إذا سنحت لي الفرصة، فأنا على أتم الاستعداد لتقديم أداء مميز في هذا المعسكر على أرض الملعب».

وتم اختيار رينا ضمن قائمة المنتخب الأمريكي، التي ضمت 27 لاعبًا في المعسكر الذي يقيمه الفريق حاليًا استعدادًا للمباراتين التجريبيتين أمام بلجيكا، السبت، والبرتغال، الثلاثاء المقبل.

ولم يُشارك لاعب الوسط الشاب، صاحب الـ23 عامًا، نجل كلاوديو، قائد المنتخب الأمريكي السابق، سوى 28 دقيقة فقط خلال الأشهر الثلاثة الماضية مع فريقه بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وتعد هاتان المباراتان الأخيرتين قبل اختيار قائمة المنتخب الأمريكي، الذي سيشارك في بطولة كأس العالم هذا الصيف.

وانتقل رينا إلى جلادباخ، الصيف الماضي، بعدما شارك أساسيًا في 14 مباراة فقط في الدوري الألماني خلال مواسمه الأربعة الأخيرة مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند، إضافة إلى مباراتين خلال فترة إعارته إلى نوتنام فورست الإنجليزي.

وشارك اللاعب الأمريكي أساسيًا في مباراة واحدة فقط، ودخل بديلًا في خمس مباريات بالدوري الألماني هذا الموسم.

وأحرز رينا هدفًا في أول مباراة دولية له لاعبًا أساسيًا منذ 16 شهرًا، متجاوزًا بذلك رقم والده القياسي في عدد الأهداف الدولية برصيد تسعة أهداف، ثم صنع هدفًا لزميله فولارين بالوجون خلال الفوز 2ـ 1 على باراجواي في لقاء تجريبي.

وفي المباراة الثانية، التي خاضها رينا، نوفمبر الماضي، مع منتخب بلاده، شارك بديلًا في الشوط الثاني خلال الفوز 5ـ 1 على أوروجواي، ليعود بعد ذلك إلى جلادباخ، ويلعب أساسيًا في أربع مباريات، لكنه تعرض لإصابة عضلية أبعدته فترة طويلة عن المستطيل الأخضر.

وبعد الإعلان عن قائمة المنتخب الأمريكي، المكونة من 26 لاعبًا، سيواجه الفريق نظيره السنغالي بعدها بخمسة أيام في شارلوت، في ولاية كارولاينا الشمالية، قبل أن يلعب ضد ألمانيا في السادس من يونيو في شيكاغو.

ويستهل المنتخب الأمريكي مشواره بالنسخة الثانية من كأس العالم، التي يستضيفه على ملاعبه، بمواجهة باراجواي، 12 يونيو في إنجلوود بولاية كاليفورنيا، ثم يلعب ضد أستراليا بعد أسبوع في سياتل.

ويختتم منتخب الولايات المتحدة لقاءاته في مرحلة المجموعات في كأس العالم بمواجهة الفائز من نهائي المسار الثالث للملحق الأوروبي المؤهل للمونديال، الذي يلعب الثلاثاء المقبل بين منتخبي كوسوفو وتركيا.