أبريل.. آل موسى ينهي برنامج لندن

يواصل سعد آل موسى، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تنفيذ برنامجه التأهيلي في لندن العاصمة البريطانية، عقب عملية في كاحل القدم خضع لها في 16 مارس الجاري.

ووفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية»، يخضع اللاعب لمتابعة طبية دقيقة خلال المرحلة الحالية، في إطار البرنامج العلاجي الموضوع له، تمهيدًا لعودته إلى جدة خلال الأسبوع الأول من أبريل، لاستكمال المرحلة الأخيرة من التأهيل داخل مقر النادي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن حالة آل موسى تسير بشكل إيجابي، وسط التزام كامل بالبرنامج التأهيلي، دون تسجيل أي مضاعفات تُذكر حتى الآن.

وكان الموسى شارك مع الاتحاد خلال الموسم الجاري في تسع مباريات، حيث كان آخر ظهور له أمام الخليج ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، في 1 نوفمبر الماضي.