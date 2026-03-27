بعد 44 عاما.. هودجسون يعود إلى بريستول

يعود روي هودجسون، مدرب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم السابق، للإشراف على فريق بريستول سيتي، أحد فرق دوري المستوى الأول الإنجليزي «تشامبيونشيب» حتى نهاية الموسم الجاري، بعد 44 عامًا من تدريبه الفريق للمرة الأولى في 1982.

وقال هودجسون، الذي سيواجه شيفيلد يونايتد، في مباراته الأولى: «لقد أجريت محادثات مثمرة مع مجلس الإدارة، وأنا متحمس للغاية لهذه الفرصة للمساهمة حتى نهاية الموسم».

ومع احتلال بريستول سيتي المركز السادس عشر في جدول الترتيب، واستبعاد احتمالية خوضه معركة الهبوط، أوضح تشارلي بوس، الرئيس التنفيذي في النادي، أن تعيين هودجسون يهدف إلى وضع معايير وقيم للمستقبل، مضيفًا: «تعيين روي لا يقتصر على نتائج المباريات السبع المقبلة فقط، فخلال ما تبقى من الموسم، سيساعدنا في وضع المعايير والقيم اللازمة في النادي لتحقيق النجاح في المستقبل، روي مدرب ذو خبرة واسعة، حقق إنجازات على أعلى المستويات، سيدعمني، ولاعبينا، وطاقمنا الفني، بينما نسعى جاهدين لتحقيق كامل إمكاناتنا».

ويخلف هودجسون، البالغ 78 عامًا، جيرهارد ستروبر الذي غادر النادي، الجمعة، بعد سلسلة من ست مباريات من دون فوز، ما قضى فعليًا على آمال الفريق في التأهل إلى الأدوار الإقصائية المؤهلة للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُكمل تعيين هودجسون نصف قرن في عالم التدريب، بعدما بدأ مسيرته التدريبية مع فريق هالمستاد السويدي عام 1976.

ولم تستمر فترة تدريبه الأولى في بريستول سيتي سوى أربعة أشهر عام 1982، قبل أن يشرف على عدد من الأندية، من بينها إنتر الإيطالي، وبلاكبيرن، وفولهام، وليفربول، ووست بروميتش، إضافة إلى أربعة أعوام قضاها على رأس الجهاز الفني لمنتخب إنجلترا بين عامي 2012 و2016.