كاسيميرو: لن أعود إلى «الشياطين»

رفض البرازيلي كاسيميرو، فكرة التراجع عن قراره بالرحيل عن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

وقال كاسيميرو، صاحب الـ 34 عامًا، بعد خسارة المنتخب البرازيلي أمام فرنسا 1ـ2، تجريبيًا، في تصريحات نقلها موقع «ذي أثلتيك» الجمعة: «مازلت استمتع كثيرًا باللعب في مانشستر يونايتد، أمر كبير، هذا الحب الذي أظهره لي المشجعون، لكني أؤمن حقًا بأن القرار اتخذ وانتهى، أعتقد أنها ستكون لحظات صعبة، هذه المباريات الأخيرة في مانشستر يونايتد».

وأثنى كاسيميرو، الذي لعب لعقد من الزمن مع ريال مدريد، على كاريك وتأثيره عليه منذ توليه تدريب الفريق بشكل مؤقت خلفًا لروبين أموريم، مضيفًا: «قبل كل شيء، مايكل متخصص في مركزي داخل الملعب، لقد كان لاعبًا عظيمًا حقًا، هذا يجعل كل شيء أكثر سهولة، وهو دائم التحدث معنا. أشعر أننا في وضع جيد حاليًا في مانشستر، وهدفي الآن هو إعادة النادي إلى دوري أبطال أوروبا».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن كاسيميرو استعاد مستواه تحت قيادة مايكل كاريك، وسجل هدفين في آخر ثلاث مباريات له بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن مانشستر يونايتد، يناير الماضي، أن كاسيميرو سيرحل عن النادي عندما ينتهي تعاقده بعد أن قضى أربعة مواسم في مانشستر يونايتد، وشارك في أكثر من 150 مباراة.

وفاز مانشستر يونايتد بسبع من آخر 10 مباريات ليقفز للمركز الثالث في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي، وسيواجه ليدز في مباراته المقبلة، 13 أبريل المقبل.