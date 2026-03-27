مرموش.. الطفل المهاجر والنجم الجديد في جدة

لم تمضِ أيام قليلة على ولادته في حي المعادي بالقاهرة، 7 فبراير 1999 حتى هاجرت أسرته إلى كندا، عاش أكثر من ستة أعوام وحصل على الجنسية الكندية إلى جانب المصرية.

عادت عائلة عمر خالد محمد عبد السلام مرموش إلى المعادي، ليبدأ الفتى رحلته مع كرة القدم بجدية أكبر داخل أكاديمية نادي وادي دجلة، الذي يقع مقرّه على بُعد خطوات من منزل العائلة.

تميّز مرموش «183 سم طولًا و81 كجم وزنًا» مبكرًا بقوته البدنية وسرعته الخارقة، فوضعه المدربون في مركزي الجناح والمهاجم الصريح. وفي عام 2016، وعلى الرغم من صغر سنه، صُعد رسميًا إلى الفريق الأول لنادي وادي دجلة.

شارك للمرة الأولى في الدوري المصري الممتاز يوم 8 يوليو 2016 بديلًا أمام الاتحاد السكندري، وأسهم في فوز فريقه 3ـ2.

وسجّل هدفين في 16 مباراة خلال موسم 2016ـ2017، ثم اتخذ قراره الأول بالاحتراف الخارجي قبل أن يبلغ العشرين، بانتقاله إلى فولفسبورج الألماني عام 2017.لم تكن البداية في ألمانيا سهلة؛ قضى مرموش ثلاثة أعوام كاملة «2017ـ2020» مع الفريق الرديف، سجّل خلالها 11 هدفًا في 36 مباراة.

وفي 26 مايو 2020 صُعد إلى الفريق الأول، وخاض أول مباراة رسمية في فوز فولفسبورج 4ـ1 على باير ليفركوزن وبعد أسابيع قليلة وقّع أول عقد احترافي له في 23 يونيو 2020.

خلال الفترة من 2020 إلى 2023 خاض 48 مباراة مع الفريق الأول سجّل فيها 6 أهداف وصنع هدفًا واحدًا. طلب الإعارة مرتين ليحصل على فرص أكبر: الأولى مع سانت باولي «7 أهداف و3 أسيست في 21 مباراة»، والثانية مع شتوتجارت «3 أهداف و5 أسيست في 21 مباراة».

وبعد انتهاء إعاراته قرر عدم تجديد عقده مع فولفسبورج، وانتقل في صفقة انتقال حر إلى أينتراخت فرانكفورت في 15 مايو 2023.أصبح مرموش نجمًا لا يُمكن تجاهله في فرانكفورت. سجّل هدفه الأول مع الفريق في كأس ألمانيا، ثم أنهى موسمه الأول بـ20 هدفًا في 35 مباراة.

وبشكل إجمالي سجّل 37 هدفًا وصنع 20 في 67 مباراة بكل البطولات، وكانت أبرز لحظاته هدفيه في التعادل الدرامي 3ـ3 أمام بايرن ميونخ.

في يناير 2025 حسم مانشستر سيتي الصفقة الكبرى، ودفع نحو 59 مليون جنيه إسترليني لضم المهاجم المصري.

شارك مرموش للمرة الأولى في 25 يناير في فوز السيتي 3ـ1 على تشيلسي وبعد ثلاثة أسابيع فقط، يوم 15 فبراير، سجّل هاتريك وقاد الفريق للفوز 4ـ0 على نيوكاسل.

لعب الآن 54 مباراة بقميص السيتي في كل المسابقات، سجّل 14 هدفًا وصنع 6.

وتوّج بأول بطولة له مع النادي عندما فاز السيتي على أرسنال 2ـ0 في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

على المستوى الدولي، اختار مرموش تمثيل مصر عام 2021 رغم حيازته الجنسية الكندية، بعد تواصله مع المدرب البرتغالي السابق كارلوس كيروش.

شارك للمرة الأولى في 8 أكتوبر 2021 وسجّل هدف الفوز أمام ليبيا.

أصبح عنصرًا أساسيًا في كأس أمم أفريقيا 2021 التي وصل فيها الفراعنة إلى النهائي قبل الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح.

ومع تقدم محمد صلاح بالعمر وتكرار إصاباته، أصبح عمر مرموش النجم الأول للمنتخب المصري قبل مواجهة الأخضر السعودي الجمعة تجريبيًا في جدة.

يملك اللاعب حتى الآن 10 أهداف في 46 مباراة دولية، منها هدفان في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، وهدف في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

تبلغ قيمته السوقية حاليًا 60 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب مصري في 2026.

من طفل يلعب في شوارع المعادي إلى نجم مانشستر سيتي وقائد الفراعنة.. هذه هي رحلة عمر مرموش التي لا تزال تُكتب فصولها الذهبية.