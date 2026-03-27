العضلة الخلفية تبعد ذكري

غيَّبت إصابة تمزق في العضلة الخلفية، جهاد ذكري، مدافع فريق القادسية الأول لكرة القدم، عن المشاركة في التدريبات، الخميس، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبين المصدر ذاته، أن ذكري يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وافتقد الفريق عددًا من لاعبيه في الحصة التدريبية بسبب ارتباطهم بالمشاركة مع منتخبات بلدانهم خلال فترة التوقف الدولية، وهم: محمد أبو الشامات، أحمد الكسار، تركي العمار، مصعب الجوير، إلى جانب المكسيكي جوليان كينيونيس، والغاني بونسو باه، والإيطالي ريتيجي.

وتعرض جهاد ذكري إلى الإصابة خلال مواجهة الأهلي، 13 مارس، ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري «روشن»، والتي على إثرها لم يستدعَ إلى قائمة المنتخب السعودي الحالية التي تواجه مصر 27 مارس، وصربيا في آخر الشهر.

وكان القادسية عاود تدريباته، الخميس، بعد الإجازة التي مُنحت للاعبين منذ 13 مارس الجاري، عقب فوزه على الأهلي 3ـ2 ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.