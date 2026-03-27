بثنائية الجبيل.. أبها يوسع فارق الصدارة

أحكم فريق أبها الأول لكرة القدم، قبضته على صدارة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بعد فوزه على ضيفه الجبيل بثنائية نظيفة في مباراة مؤجلة ضمن الجولة الـ26، الجمعة.

وسجل الإسباني جاي ديمبلي والهولندي سيلا سو هدفي الفريق الأبهاوي عند الدقيقتين 16 و70 من المواجهة التي جرت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة.

واستعاد أبها من خلال هذه النتيجة نغمة الانتصارات بعد تعثره بالتعادل في آخر جولتين، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة ويعزز موقعه في الصدارة بفارق 6 نقاط عن الدرعية صاحب المركز الثاني، و10 نقاط عن العلا الثالث قبل 8 جولات من النهاية.

في المقابل، تضاعفت معاناة الجبيل بعد أن تجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الـ18 والأخير.