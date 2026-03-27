بمشاركة مدافع أبها.. كوراساو تخسر مع مدربها الجديد

خسر منتخب كوراساو الأول لكرة القدم، بمشاركة يورين جاري، مدافع أبها، أمام نظيره الصيني بهدفين دون رد، الجمعة، على ملعب داليان سويووان، معقل الأخير، في مباراة تجريبية خلال النافذة الدولية الحالية.

ولعب جاري المباراة بصفة أساسية وأكملها حتى النهاية ضمن تشكيل المدرب الهولندي فريد روتن.

وجاء هدفا اللقاء عن طريق الجناح وي شيهاو، والمهاجم تشانج يونينج في الدقيقتين 45+2 و59.

وشهدت المباراة الظهور الأول لروتن على رأس الجهاز الفني للمنتخب، بعد توليه المهمة خلفًا لمواطنه ديك أدفوكات، الذي استقال الشهر الماضي بسبب ظرف مرض ابنته.

واعتمد المدرب الجديد على جاري أساسيًا، في استمرار لنهج أدفوكات الذي لعب مدافع أبها جميع المباريات الممكنة تحت قيادته باستثناء واحدة.

وخاض منتخب كوراساو المباراة تحضيرًا لنهائيات كأس العالم التي يُشارك فيها للمرة الأولى تاريخيًا.

وتقع كوراساو في خامس مجموعات المونديال برفقة منتخبات ألمانيا وكوتديفوار والإكوادور.

وشارك جاري في 24 من أصل 26 مباراة لعبها أبها ضمن النسخة الجارية من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ويحتل الفريق صدارة جدول الترتيب برصيد 62 نقطة، متقدمًا بست على الدرعية، صاحب المركز الثاني.