مرموش يقود هجوم مصر.. وفتحي مدافعًا

يقود عمر مرموش الخط الأمامي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره السعودي، في مباراتهما التجريبية، مساء الجمعة، على ملعب «الإنماء».

واختار حسام حسن، مدرب منتخب بلاده، الاعتماد على مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأمامه الظهيران محمد هاني وأحمد فتوح والمدافع ياسر إبراهيم وإلى جواره حمدي فتحي، لاعب الوسط الدفاعي الذي يؤدي مهام قلب الدفاع.

ويلعب مروان عطية في خط الوسط إلى جانب إمام عاشور وأحمد سيد زيزو، في حين يقدم الجناحان إسلام عيسى ومحمود حسن تريزيجيه الدعم للمهاجم مرموش.

وعلى مقاعد الاحتياط، يجلس 15 لاعبًا، بينهم الجناح هيثم حسن، والحارس محمد الشناوي، والمدافعان محمد عبد المنعم ورامي ربيعة، والمهاجم ناصر منسي.

ويتواجه المنتخبان السعودي والمصري في إطار استعداداتهما لخوض منافسات كأس العالم، المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وبسبب الإصابة، يغيب النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، عن منتخب بلاده، الذي يواجه المنتخب الإسباني، بطل أوروبا، في لقاءٍ تجريبي، الثلاثاء المقبل.