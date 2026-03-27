إنتر ميامي يطلق اسم ميسي على المدرج الجديد

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي إطلاق اسم ليونيل ميسي على أحد مدرجات ملعب فريقه الأول لكرة القدم الجديد والمزمع افتتاحه في الرابع من أبريل المقبل.

وعادة ما يحصل اللاعبون على مثل هذا التكريم بعد اعتزالهم، لكن الفريق الأمريكي خرج عن التقاليد ليطلق اسم قائد الفريق البالغ عمره 38 عامًا على أحد مدرجات ملعب «نيو ستاديوم» الذي يتسع لـ 62.7 ألف متفرج.

وقال النادي في بيان، الجمعة: «جرت العادة على أن تستلهم هذه التكريمات من الماضي. فهي مبنية على الحنين إلى الماضي. وعلى الذكريات، لكن هذا التكريم مختلف.. هذا التكريم وليد الحاضر، ومما يحدث الآن ومما تشعر به في كل مرة يخطو ميسي إلى الملعب».

وبعد انضمامه إلى إنتر ميامي في 2023، قاد ميسي الفريق للفوز بثلاثة ألقاب للمرة الأولى في تاريخه، وهي كأس الدوريات 2023، ودرع المشجعين 2024، وكأس الدوري 2025.

كما تصدر ميسي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات قائمة الهدافين التاريخيين للفريق بـ 82 هدفًا، وكذلك أصبح أكثر من قدم تمريرات حاسمة في تاريخه بـ 53 في 94 مباراة.

وسجل ميسي هدفه رقم 900 في مسيرته الشهر الجاري، ليصبح ثاني لاعب يصل إلى هذا الإنجاز في كرة القدم للرجال بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو.